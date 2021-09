Atto vandalico davanti allo stadio, divelta la tabella “Piazzale Veterani dello Sport”

Domenica 26 Settembre 2021, 12:57 - Ultimo aggiornamento: 12:58

RIETI - Atto vandalico davanti allo stadio Manlio Scopigno a poche ore dal match d'esordio degli amarantocelesti contro Foligno. E' stata divelta la tabella “Piazzale Veterani dello Sport”. Lo segnala in un post su Facebook, corredato di foto, il consigliere comunale Alessandro Mezzetti.

Il post di Mezzetti

«Non vuole essere una critica. Certamente questa tabella non è caduta per caso ma che fosse in uno stato di traballamento si può dire. Possibile nessuno che ha tagliato l'erba o tecnico comunale ha mai ritenuto di dover segnalare e rimettere a posto».

«Ecco, tutto questo ha un costo che qualcuno dovrà pagare. Nella migliore delle ipotesi le telecamere dello stadio avranno ripreso le immagini e verrà individuato un colpevole. Nella peggiore saremo tutti noi a pagare. Ma l'amministrazione comunale non e' totalmente incolpevole. Anche questo e' qualità della vita, decoro, verde pubblico, spazi comuni».

«Tutto questo alla vigilia della prima partita del Rieti calcio».