Vallonina riaperta al traffico, Cuneo e Paciucci: «Una giornata importante per i cittadini»

RIETI - Aperta questa mattina alla presenza del presidente della Provincia Roberta Cuneo e del vicepresidente Vito Paciucci la Strada Provinciale 10 Turistica del Terminillo o più semplicemente Vallonina. «Un traguardo storico soprattutto per gli abitanti di Leonessa, ma anche per tutti i fruitori della montagna reatina che così avranno un collegamento con il comune di Leonessa. Quella di oggi è una vittoria frutto della sinergia tra Regione Lazio e provincia di Rieti, che dopo tanto lavoro ha permesso di restituire ai cittadini una strada fondamentale dopo anni in cui il traffico è stato interdetto, per questo ringraziamo l’assessore regionale Manuela Rinaldi per la professionalità e la tempestività nelle risposta alle esigenze del nostro territorio» dichiarano Cuneo e Paciucci. La cerimonia insieme ai cittadini e poi l'apertura ufficiale al traffico della strada.