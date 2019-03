Ultimo aggiornamento: 12:06

RIETI - Carlo Valente è nuovamente atteso a Roma. Uno show particolare è in programma per il cantautore reatino, che domani sera calcherà il Teatro Mongiovino, per uno spettacolo in occasione dei quarant'anni di "Banana Repubblic", il tour realizzato da De Gregori e Dalla nel '79. Ad omaggiarli, insieme a Valente, un'altra cantautrice di grande carattere come Roberta Giallo, nota nel panorama musicale italiano, più volte ospite di Luca Barbarossa su Radio2 e di Fiorello al programma "Edicola Fiore", e anche collaboratrice dello stesso Dalla e di Samuele Bersani, fra gli altri.Una compagna di scena perfetta per Valente, che continua a portare alto il nome di Rieti in tutta Italia, grazie al suo indiscusso talento, sempre più apprezzato nel panorama indipendente italiano. "Questo spettacolo é un regalo che ci siamo fatti io e Roberta, lei amica e collaboratrice di Lucio e io amante di De Gregori, con il quale sono riuscito anche a condividere un palco una sera a Roma - racconta Valente - Banana republic disco e tour piu attuale che mai, torna in un'epoca che assomiglia un po' ad una repubblica delle banane e in cui probabilmente un tour come quello non avrebbe avuto il successo che ebbe nel 1979".Per chiunque volesse rivivere l'atmosfera offerta da un duo tutto italiano, capace di fondere musica e poesia in un connubio perfetto, l'appuntamento è domani alle 21.00 al teatro Mongiovino di Roma, dove le aspettative sono alte, come garantisce l'artista reatino: "Daremo la nostra versione dei fatti e delle canzoni, con in tocco di attualità e personalità. Insomma ci divertiremo".Costo ingresso: €12