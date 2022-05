Casaprota, ampia frana nella notte: intervento dei vigili del fuoco

RIETI - I vigili del fuoco della sede centrale di Rieti sono intervenuti nella notte a causa del distacco di un ampio fronte di frana a Casaprota. Il collasso del versante di una parete rocciosa sovrastante via Piana ha causato la movimentazione di oltre 15 metri cubi di massi, inerti e argilla andando ad invadere l'intera sede stradale sottostante, unica arteria per la viabilità locale. La via - non più transitabile e con l'incombente pericolo di ulteriori distacchi a causa di lesività riscontrate nella parete rocciosa e la presenza di prospicienti cigli di frana - è stata subito oggetto di intervento anche per la presenza, poco più a valle, di civili abitazioni.

Per la rimozione della massa franosa, al fine di ripristinare al più presto la viabilità e la sicurezza statica del diaframma creatosi, è stato necessario l'ausilio di un escavatore meccanico del Gruppo operativo speciale (Gos) Lazio di Montelibretti. In ausilio, sul posto, anche i carabinieri del comando stazione di Poggio Moiano e un operatore del Comune con un mezzo per il movimento terra.