Giovedì 29 Settembre 2022, 00:22 - Ultimo aggiornamento: 00:45

Prima svolta nel giallo di Silvia Cipriani, l’ex postina di 77 anni scomparsa da Cerchiara di Rieti lo scorso 21 luglio. Dopo due mesi di ricerche infruttuose e l’apertura da parte della Procura della Repubblica di un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere, ieri gli inquirenti hanno rinvenuto nel bosco di Scrocco, tra Montenero e Casaprota, diversi frammenti ossei, sparsi in una vasta area, presumibilmente appartenenti alla donna. Tesi avvalorata dal ritrovamento di alcuni brandelli di stoffa, coincidenti con gli abiti indossati dall’anziana al momento della scomparsa. Lunedì, nella stessa area, era stata rinvenuta la Fiat Palio della postina, il giorno successivo una borsa e una scarpa di donna. Sulla certezza che le ossa possano essere quelle della Cipriani saranno gli accertamento sul Dna a dirlo. Se pochi dubbi restano ora sulla fine dell’anziana ex dipendente delle Poste, restano aperti gli interrogativi sulle cause del decesso. Molti elementi portano gli inquirenti a credere che la donna si sia tolta la vita, altri non convincono affatto. La macchina della donna, ad esempio, trovata lunedì mattina incidentata al termine di una stradina di collina, come se fosse stata parcheggiata.

Perché la donna è giunta fin li, a diversi chilometri dalla sua abitazione di Cerchiara? E dove e quando ha sbattuto con la sua Palio la Cipriani? Lungo la via che conduce alla piazzola non ci sono tracce di incidenti. La donna potrebbe aver perso l’orientamento o aver avuto un malore. Ma perché si trovava nei pressi di Montenero? Se la donna è poi scesa della vettura con l’intenzione di uccidersi, perché portarsi dietro anche la borsa? E come si è tolta la vita Silvia Cipriani? Si è gettata in un dirupo? I brandelli di corpo rinvenuti - a ridurla così quasi certamente i cinghiali che nella zona sono numerosissimi - e i frammenti ossei, sparsi in un’area molto vasta, verranno ora esaminati anche da un medico legale e forse, qualche convincente risposta la si potrà avere. Ma c’è un aspetto assolutamente dirimente legato alla presenza dell’auto nella boscaglia di Scrocco, che lascia ampio spazio a ogni ipotesi. La zona è battuta ampiamente dai cercatori di funghi e, solo la domenica precedente al ritrovamento dell’auto, alcuni erano passati nei pressi senza aver visto la Fiat Palio. La boscaglia è fitta, questo è vero. Ma è altrettanto vero che in due mesi - dal 21 luglio a ieri - di cercatori di funghi nell’area ne sono passati a decine e nessuno ha notato la vettura. Possibile? L’auto della donna, insomma, potrebbe essere stata condotta in zona solo in secondo momento, insieme al corpo della povera postina, e li lasciata. Chi l’ha rinvenuta testimonia di una vettura incidentata, soprattutto nel lato del guidatore, ma assolutamente pulita. Non chiusa e senza chiavi. Il caso Silvia Cipriani non è quindi chiuso. Restano aperte tutte le piste, compresa soprattutto quella dell’omicidio e dell’occultamento di cadavere che la Procura di Rieti, nella persona del sostituto procuratore Lorenzo Francia, aveva ipotizzato già alcuni giorni dopo la denuncia della scomparsa. Il movente? Il ventaglio è ampio e già ampiamente dibattuto dagli inquirenti: la pista economica, in primis. Un cugino della donna, nei giorni seguenti alla scomparsa, aveva riferito che l’ex postina - che non si era mai sposata - avesse da parte una bella somma, oltre ad essere proprietaria di un appartamento a Rieti, in via delle Orchidee. Circostanza però smentita dal nipote e dalla moglie che hanno sempre sostenuto che la zia vivesse solo di una modesta pensione, confermando però la proprietà dell’appartamento di Rieti. Gli inquirenti hanno anche ipotizzato che la donna possa, dopo una vita trascorsa da sola, essere stata irretita da una terza persona che, dopo averla spogliata dei suoi averi, l’ha uccisa. Piste, ipotesi che restano al momento tutte in piedi e sulle quali una prima risposta attendibile la si potrà avere solo dopo gli accertamenti autoptici sul quel che resta del corpo di Silvia Cipriani.

