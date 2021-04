Nel Reatino somministrate 37.234 dosi di vaccino. Over 80 anni: 74% prima dose e 51% seconda

RIETI - Campagna vaccinale anticovid19 Asl Rieti: ad oggi il numero totale di vaccini somministrati in provincia di Rieti supera le 37 mila dosi (37.234). 25.629 prime dosi (19.378 Pfizer e 6.251 Vaxzevria), 11.605 seconde dosi.

Aumenta anche il numero di over 80 anni vaccinati. Ad oggi sono 9.593 in prima dose (74%) e 6.607 in seconda dose (51%).

Da martedì 13 aprile sono aperte le prenotazioni per le classi di età 61-60 anni (nati 1960 e 1961). Le prenotazioni sono possibili attraverso il link https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome

