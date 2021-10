Salgono a 91.000 i reatini che hanno completato il ciclo vaccinale

Martedì 5 Ottobre 2021, 16:57

RIETI - Prosegue incessante la Campagna vaccinale anti-Covid19 della Asl di Rieti che nella giornata odierna raggiunge le 188.000 somministrazioni totali eseguite sul territorio della provincia di Rieti.

97.000 sono in prima dose mentre il numero di cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale ha raggiunto le 91.000 unità.

In corso di svolgimento la somministrazione della dose aggiuntiva di vaccino agli immunocompromessi e agli over 80 anni ospiti e degenti delle 78 Case di Riposo e Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) presenti sul territorio della provincia di Rieti.

Attivo per tutta la regione il servizio di prenotazione online per gli over 80 che abbiano ricevuto la seconda dose entro il 31 marzo 2021 (link: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/MAIN/HOME). Le somministrazioni potranno essere effettuate presso i centri vaccinali oppure in farmacia. Chi volesse potrà fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente.