Vaccinazioni, predisposte nel Reatino le prenotazioni per i cittadini dai 77 ai 72 anni

RIETI - Dal 10 di marzo, in provincia di Rieti, partiranno le prenotazioni per la vaccinazione anti-covid19 per ulteriori classi di età. Il 10 marzo potranno prenotare il vaccino i cittadini residenti nel Lazio di 77 e 76 anni (nati nel 1944 e 1945).

Il 12 marzo i cittadini residenti nel Lazio di 75 e 74 anni (nati nel 1946 e 1947).

Il 15 marzo i cittadini residenti nel Lazio di 73 e 72 anni (nati nel 1948 e 1949).

Le prenotazioni saranno disponibili al link prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. I cittadini dovranno collegarsi al link muniti di tessera sanitaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA