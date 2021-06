RIETI - Non tutte le notizie che arrivano dalla Sabina universitas sono negative (vedi dimissioni del presidente Roberto Lorenzetti). La prossima settimana ci sarà un vertice a palazzo Aluffi per iniziare a capire come trasferire gli uffici del consorzio e le aule degli studenti nella storica sede di via Cintia, oggetto di un ampio intervento di ristrutturazione. «Il dieci giugno - conferma il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse - è in programma un un sopralluogo con l’università e la direzione dei lavori. Inizieremo ad organizzare il trasferimento della Sabina universitas da via Angelo Maria Ricci a palazzo Aluffi, in via Cintia. I lavori sono terminati, mancano da installare l’ascensore e qualche altra operazione. Nel prossimo mese di settembre, una parte degli studenti potrà usufruire della nuova struttura, nel centro storico di Rieti. L’esistenza dell’università non è in discussione».

L'opinione

Calisse, poi, esprime la sua opinione in merito alle dimissioni di Lorenzetti: «Spero che queste dimissioni facciano chiarezza - osserva - perché Lorenzetti è una persona seria, che tiene al futuro dell’università, come ci teniamo tutti. Noi, rispetto al consorzio, abbiamo una quota marginale dell’uno per cento. Comunque, cercheremo insieme a tutti gli altri soci di ricomporre il quadro e di garantire un futuro all’università e al consorzio, perché eroga dei servizi importanti. Vedremo come anche la Provincia potrà contribuire al rilancio della stessa università».