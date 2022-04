Lunedì 11 Aprile 2022, 00:10

RIETI - Riscaldamento e illuminazione intelligenti, in grado di regolarsi automaticamente in base alla costante rilevazione della presenza delle persone nelle stanze durante la giornata (evitando così gli sprechi), infissi e impianti nuovi di zecca, pavimenti e pitture originali recuperati secondo i voleri della Soprintendenza, 900 metri quadri interni di aule, corridoi e uffici, 1.400 includendo anche le aree esterne. Alle 10 di oggi, Palazzo Aluffi si prepara al suo debutto come nuova sede del mondo universitario reatino, dopo i lavori di restauro che, rallentati dal Covid, hanno spostato le speranze del loro termine dalla fine del 2020 alla prima metà del 2022. Dall’istituto “Geometri” di via Angelo Maria Ricci, a trasferirsi all’interno della storica ex caserma dei carabinieri di via Cintia sono dunque, al momento, i circa 300 studenti dei corsi di Ingegneria e delle Professioni sanitarie. I lavori di consolidamento e adeguamento sismico dell’edificio - composto da un impianto in legno che, insieme a degli innesti in metallo, va a posizionarsi direttamente all’interno della struttura muraria - furono eseguiti dopo il sisma del 1997: e, da quel momento, neanche il sisma del 2009 e poi quello del 2016 sono riusciti a intaccare la solidità del piano terra e dei due piani superiori. Sono presenti due ascensori e le aule più grandi arrivano a misurare fino a 90 metri quadri: quelle informatiche si trovano al piano terra, ciascuna dotata di videoproiettore oltre che di banchi fissi e mobili, mentre in quelle più grandi sono previsti quattro posti riservati agli studenti diversamente abili. L’intero stabile è stato poi cablato con una connessione internet wi-fi, grazie a diversi hot-spot posizionati per superare l’ostacolo posto dall’ampiezza delle mura.

La cerimonia. A guidare l’inaugurazione, stamattina, sarà Mariano Calisse, presidente della Provincia, ente proprietario di Palazzo Aluffi che ne ha finanziato e guidati il recupero, affiancato dal presidente della Fondazione Varrone e presidente della Sabina universitas, Antonio D’Onofrio e dal vescovo Domenico Pompili. Una scena - quella con Calisse, D’Onofrio e il vescovo Pompili - già vista il 30 luglio 2020 quando, durante la prima tregua della pandemia, i tre visitarono un Palazzo Aluffi all’epoca ancora cantiere a cielo aperto, auspicandone il termine dei lavori entro Natale 2020. I tempi si sono allungati abbondantemente oltre, ma per la Sabina universitas un primo cerchio sembra ora essersi definitivamente chiuso.