RIETI - «All’inizio dell’anno palazzo Aluffi sarà pronto per portarci gli uffici della Sabina universitas». Parole del presidente della Provincia, Mariano Calisse, in merito ai lavori nell’ex caserma dei carabinieri che dovrà ospitare la direzione del polo reatino.



Già a dicembre scorso si era ipotizzata la possibilità di portare a compimento l’intero iter dei lavori per l’inizio del prossimo anno scolastico, ovvero a settembre, ma la burocrazia abbia avuto la meglio sui buoni propositi della politica.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, GIOVEDI' 1 AGOSTO © RIPRODUZIONE RISERVATA