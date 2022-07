La Sabina Universitas si trasforma per rispondere al meglio alle esigenze di studenti e città

RIETI - Il Consorzio Sabina Universitas apre le porte di Palazzo Aluffi e presenta alla stampa il programma futuro della Società consortile per azioni. Lunedì 11 luglio, alle 17,30, dopo l’Assemblea dei Soci, per l’approvazione del Bilancio 2020-2021, il presidente della Sabina Universitas, Antonio D’Onofrio, alla presenza dei Soci del Consorzio e del Cda, esporrà alla stampa il progetto di sviluppo della Società Consortile per gli anni futuri.

«Dopo il notevole aumento dei Corsi Universitari che saranno attivati a partire dal nuovo anno accademico ed a seguire, che offriranno un ventaglio di scelta più ampio per tutti gli studenti che sceglieranno la nostra città per seguire il proprio percorso di studi - dichiara il presidente- illustreremo il progetto di trasformazione della Sabina Universitas, per rispondere al meglio a tutte le nuove esigenze degli studenti e della città».