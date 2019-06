RIETI - Fair partito sabato sera e sta per Film Ambiente Indipendente Rieti. Nasce dall'intuizione e dall'accordo di realtà del territorio, quali Arci Rieti, Semi di Cambiamento, Quinta Comunità Montana e Turalù. In linea con la vocazione di ciascuna di queste, la particolare rassegna cinematografica generare nel pubblico una consapevolezza: la sostenibilità è tanto possibile quanto reale.

Proprio per questa ragione è stato il docufilm Amaranto di Emanuela Moroni e Manuela Cannone ad aprire a Tularù. Fino al 31 agosto, Fair è presente alternativamente nell'azienda agricola Tularù a Ponzano di Cittaducale e al mercato Mako - Mercato agricolo a chilometro zero - con eventi e proiezioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA