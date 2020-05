© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Treno proveniente dalla Sabina tampona un mezzo di servizio a Roma, quattro feriti e tanto spavento. Circolazione ferroviaria a rilento per l’intero pomeriggio di oggi sulla linea Orte – Fara Sabina - Fiumicino Aeroporto per un incidente ad un treno proveniente da Orte che tra le Stazioni romane di Tuscolana e Ostiense si è scontrato con un mezzo di servizio. Un carrello per le manutenzioni per cause ancora da accertare che è stato tamponato dal treno (nella foto).Nel comunicato delle Ferrovie si parla testualmente di “un lieve urto tra un treno e un mezzo di servizio”. In quel tratto la circolazione ferroviaria è ancora rallentata con ripercussioni anche in Sabina. Al momento dell’impatto tra treno e il mezzo di servizio delle ferrovie a bordo del convoglio che era transitato anche per le stazioni della Sabina da Stimigliano a Gavignano, da Poggio Mirteto a Fara, c’erano una trentina di passeggeri. Nell’impatto pare ci siano stati anche dei feriti, 4 in tutto tra macchinisti e passeggeri, accompagnati in ospedale per le contusioni riportate, uno dei quali in codice rosso. I ritardi dei treni nel pomeriggio sono arrivati a toccare i 50 minuti, ora la situazione si sta gradualmente normalizzando. Tuttavia resta la riprogrammazione del servizio ferroviario con cancellazioni o limitazioni di percorso.