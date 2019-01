RIETI - Disavventura e spavento per alcuni pendolari reatini che questa mattina hanno preso il treno per L'Aquila, partito da Terni alle 5.29. Intorno alle 7 il convoglio (una carrozza), che era da poco entrato nella provincia de L'Aquila, all'altezza della stazione di Vigliano d'Abruzzo, ha investito tre cavalli, tutti morti. Il treno è rimasto nei binari e subito è partita la macchina dei soccorsi. Nessun ferito tra i passeggeri (una decina) e circolazione bloccata per un'ora e mezza circa. Sul posto la squadra di pronto intervento Rfi de L'Aquila che ha la manutenzione del tratto e la polizia. Ultimo aggiornamento: 10:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA