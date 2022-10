Treni e ferrovia: Paolucci (Uil): «Le istituzioni battano un colpo e dicano che fine hanno fatto i Trimodali»

RIETI - «Ritardi e slittamenti si susseguono. I silenzi aumentano. E intanto della consegna dei treni Trimodali non c’è traccia. Di stagione in stagione i nuovi treni che dovrebbero collegare Rieti a Roma passando per Terni restano un sogno quasi proibito». Lo dice Alberto Paolucci, segretario generale della Uil di Rieti e della Sabina romana.

«Da tempo la Regione Lazio attraverso i suoi amministratori si era impegnata pubblicamente circa la consegna dei nuovi treni - ricorda Paolucci - ma la realtà è differente: il tempo passa e dei Trimodali ancora non c’è traccia. Non a caso adesso si parla della prossima primavera, salvo ulteriori misteriosi contrattempi».

«Alle istituzioni e a Rfi chiediamo impegni precisi e date certe sull’entrata in servizio dei nuovi treni - conclude Paolucci - che ricordiamo sono solo una piccola goccia nel mare delle opere necessarie a questa città per uscire dall’isolamento infrastrutturale. Non è un caso che Rieti ad oggi è l’unica provincia del Lazio senza un collegamento ferroviario diretto con la capitale. Anche su questo chiediamo chiarezza: c’è intenzione di realizzare la ferrovia da Rieti a Roma oppure sui binari la politica preferisce far correre soltanto promesse?».