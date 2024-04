Rieti, la tradizione del "toro ossequioso" a Bacugno da valorizzare

RIETI - Conferenza sulla Tradizione del Toro Ossequioso a Rieti con un viaggio nelle radici della Sabina Preromana. OpenHub Lazio, in collaborazione con l'Associazione Orizzonti Sabini aps, presenta il quinto appuntamento nell'ambito del progetto di valorizzazione delle tradizioni popolari locali. L'evento si terrà oggi, lunedì 22 aprile alle 15.30, presso la sede di OpenHub Lazio in Via Pennesi, 2 a Rieti. Nel corso della conferenza verrà presentata un'antica tradizione della Sabina Preromana: il “Toro Ossequioso”.

La storia. Il “Toro Ossequioso” è un rituale ancora in uso a Bacugno, nella Valle del Velino. Ogni agosto, in occasione dei festeggiamenti per "Santa Maria della Neve", la comunità si riunisce per celebrare questa tradizione millenaria che fonde elementi pre-romani e cristiani. Il culmine della cerimonia avviene il 5 agosto con il rito del "Toro Ossequioso", un momento di profonda connessione con le radici culturali e spirituali del territorio. Tra gli eventi principali si annoverano il solco e la biffa, il toro ossequioso, il mannocchio e i "ciammellitti", tutti elementi che celebrano il legame intrinseco tra l'uomo e la natura, con il toro quale simbolo di fertilità che si inginocchia tre volte in segno di gratitudine.

Il tema. La conferenza di oggi a cura di Giammarco Pica, sarà arricchita da video, immagini, canti e suoni che cattureranno l'essenza autentica di questa straordinaria tradizione.

L'evento, co-progettato con l'Associazione Orizzonti Sabini aps, è stato selezionato tra le proposte pervenute in risposta alla call "OpenCultura", promossa da Open Hub Lazio. L'incontro è aperto a tutti gli interessati alla scoperta e alla conservazione delle radici culturali e sarà un'occasione imperdibile per approfondire la conoscenza delle tradizioni e per contribuire alla loro valorizzazione e trasmissione alle future generazioni.

L’OpenHub Lazio è un progetto finanziato dalla Regione Lazio e dal Fondo Sociale Europeo, al fine di creare uno spazio di incontro dove le persone e le imprese possano contribuire alla crescita territoriale. L’obiettivo è promuovere l’interazione, tessere nuove collaborazioni e valorizzare il capitale culturale e umano, attraverso eventi dedicati, networking, opportunità di formazione e di orientamento.

