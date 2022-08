A Selci la terza tappa del “Torneo nazionale di Dama - Città dell’Olio”

RIETI - La città di Selci ospiterà la terza tappa del “Torneo nazionale di Dama - Città dell’Olio”, un evento organizzato dalla Federazione Italiana Dama in collaborazione con l’Associazione nazionale Città dell’Olio e il Comune di Selci.

Sabato 6 e domenica 7 agosto nel Centro storico della città in provincia di Rieti sono previsti una serie di eventi che fanno incontrare il mondo della dama e quello dell’olio extravergine. Un connubio unico ed originale che attrae adulti e bambini, appassionati e curiosi, facendoli arrivare da tutta Italia nella Città dell’Olio laziale. In più in questa occasione si incontrano anche Champagne e porchetta, un abbianmento davvero speciale, tutto da gustare.

La giornata di sabato 6 agosto inizia alle 17:00 al Parco di Via degli Orti con il Corso gratuito di Introduzione al gioco della dama per amatori e principianti dagli 8 anni in sù, con istruttori e giudici federali FID.

Alle 18:00 in Piazza del Popolo è prevista la visita guidata delle opere di arte urbana del Progetto Pubblica e di Selci Visionaria e a seguire in Piazza Garibaldi uno spazio informativo e dimostrativo di massoterapia, con olio EVO aromatizzato. Dalle 21.00 in poi degustazione guidata da professionisti del settore e sommelier AlS di prodotti tipici locali con olio EVO e porchetta PAI in abbinamento a champagne e vini pregiati.

Domenica 7 agosto la giornata inizia alle 8:00 in Piazza del Popolo con una Camminata guidata "Alla riscoperta delle fonti perdute" lungo il Percorso dell'Olivo. Ci si sposta poi al Parco di Via degli Orti che farà da cornice ideale alla Ill^ tappa del Torneo Nazionale di Dama Città dell'Olio con istruttori e giudici federali FID con premi e gadget per tutti i partecipanti. Gran finale con la cena con menu a base di cinghiale in Piazza del Popolo. Info e prenotazioni: Nello338 3434289 - Stefano 388 3719914 - La Clessidra

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere la terza tappa del “Torneo nazionale di Dama - Città dell’Olio, un modo diverso di fare turismo dell’olio nel nostro territorio e valorizzare le nostre produzioni tipiche e le nostre bellezze – ha dichiarato Alfredo D’Antimi Coordinatore regionale delle Città dell’Olio del Lazio – la nostra regione è sempre più protagonista di iniziative di respiro nazionale dedicate alla promozione della cultura dell’olio extravergine. Come Coordinamento regionale delle 39 Città dell’Olio laziali abbiamo aderito con grande entusiasmo alla Merenda nell’Oliveta e alla Camminata tra gli Olivi e con la stessa gioia ci prepariamo ad ospitare il “Torneo nazionale di Dama - Città dell’Olio” consapevoli del fatto che abbiamo bisogno di sinergie forti ed iniziative come queste per traghettarci verso un futuro in cui l’oleoturismo sarà sempre più al centro di scelte di investimento strategiche”.