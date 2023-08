Aperte le iscrizioni per la seconda edizione del torneo del Tcp Club di Forano

RIETI - Aperte le iscrizioni per la seconda edizione del Torneo di Calcetto del Tcp Club di Forano. Dopo il successo dello scorso anno, il circolo foranese replica organizzando per la seconda volta il torneo che prenderà il via venerdì 25 agosto con l’atto conclusivo previsto il primo settembre. Saranno al massimo otto le squadre partecipanti che proveranno a raccogliere l’eredita dei Blancos, vincitori della prima edizione. Ogni compagine potrà iscrivere un massimo di dieci giocatori per un costo d’iscrizione di 200 euro totali. Previsti premi al termine della competizione. Saranno almeno tre le partite minime garantite ad ogni squadra che si iscrive al torneo. La scadenza per iscrivere la propria squadra al torneo è fissata a domenica 20 agosto.

Per ulteriori info riguardo modalità di iscrizione, la competizione e tutto il resto il Tcp Club di Forano rimanda al seguente contatto: Jacopo 3335311596