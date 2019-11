COSI' IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Reale Mutua Torino

Arbitri

ALTRE GARE, X GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Scacciare i fantasmi di Ebk e Biella e far tornare ad accendere il PalaSojourner, battendo una big come la Reale Mutua Torino: è questa la missione della Zeus, attesi domani, 24 novembre, dal confronto con i piemontesi (palla a due alle 18), appaiati come la Npc a quota 10, ma con una partita da recuperare.La vittoria di Scafati ha consegnato una buona dose di tranquillità attorno alla Zeus, che subito dopo l'infrasettimanale è tornata a lavoro per preparare il difficile impegno contro la formazione di Cavina, orfana di Diop e Traini, ma con tanti punti di forza, che la Npc dovrà essere brava a limitare: Alibegovic viaggia a cifre importanti, Marks e Pinkins sono una sicurezza, inoltre c'è Toscano, che vista l'assenza di Diop, sta facendo gli straordinari, ma davanti a un pubblico che ben conosce non vorrà di certo sfigurare. In casa Rieti invece, altra chiamata per Elijah Brown, nell'anonimato anche mercoledì, sperando che Passera e Pastore confermino quanto di buono fatto nel successo di Scafati. L'unico ex del match è Daniele Toscano: l'ala piccola di Fondi dopo la cavalcata trionfale dello scorso anno che l'ha visto protagonista in amarantoceleste è sbarcato in estate a Torino.Alessandro Rossi, presenta così la sfida: «Stiamo cercando di ottimizzare il tempo e rendendo così i giocatori su che tipo di partita andranno ad affrontare, del tipo di squadra contro cui giocheremo, di fare una full immersion in queste 48 ore per cercare di prepararci al meglio a una partita contro una delle squadre di maggior talento del nostre girone. Si tratta di una squadra con tante bocche da fuoco, che esprime talento nei singoli ma all'interno di un sistema, perché comunque è molto organizzata a livello offensivo e impressiona la capacità di coinvolgere tutti un po' a turno, per cui sarà un altro test molto difficile per noi, in cui dovremo cercare di dimostrare ulteriori progressi, che abbiamo già mostrato a Scafati. Dunque partita difficilissima da affrontare con spirito giusto, determinazione e soprattutto serenità perché si viene da due sconfitte in casa ed è meglio giocare a cuor leggero, senza metterci pressioni da soli, ma fare una gara solida e concreta, senza pensare ad altro che fare del nostro meglio».Demis Cavina, tecnico della Reale Mutua Torino: «Purtroppo continuano i guai fisici, dopo Diop è fermo anche Traini - ammette il coach emiliano - Sarà una partita dura, Rieti ha diversi punti di forza, gioca una pallacanestro di qualità, tecnica e fatta di break decisivi. Inoltre anche la Npc è stata brava a costruire quanto di buono fatto in questi anni proprio in casa, sfruttando un pubblico caldo per tradizione, forse uno dei pochi in serie A2».: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Mammoli. All.Rossi: 5 Alibegovic, 6 Marks, 9 Cappelletti, 10 Cassar, 12 Campani, 13 Ianuale, 15 Pinkins, 17 Toscano, 23 Jakimovski, 26 Traini, 35 Diop. All.Cavina: Moretti, Yang Yao e Marzulli.Ebk Roma - AgrigentoNapoli - TortonaCasale - ScafatiBiella - BergamoTrapani - LatinaOrlandina - TreviglioCasale e Biella 14Agrigento * e Latina 12Torino *, Rieti e Tortona 10Treviglio *, Napoli * e Trapani 8Scafati 6Bergamo 4 e Orlandina 4Ebk Roma 2* una partita in meno