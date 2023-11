Rieti, il rimorchio di un tir finisce nel canale: intervento dei vigili del fuoco

Mercoledì 22 Novembre 2023, 18:07







RIETI - I vigili del fuoco della sede centrale di Rieti sono intervenuti, nell’odierna giornata poco dopo le 13, in via Pratolungo a Rieti per il complesso recupero del rimorchio di un autotreno adagiatosi con il treno di ruote destro all’interno di un canale di scolo presente a margine della carreggiata. Per poter effettuare le operazioni di sollevamento e spostamento è stato necessario il supporto di un mezzo per il movimento terra, un escavatore, proveniente dal Gruppo operativo speciale (Gos) di Montelibretti. Ancorato e messo in sicurezza il rimorchio si è proceduto al sollevamento grazie al braccio meccanico del mezzo escavatore con il quale è stato successivamente possibile traslarlo fino ad accompagnare la pesante appendice sul sedime stradale.