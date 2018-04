di Christian Diociaiuti

RIETI - Mentre la squadra riprende oggi ad allenarsi in vista della partita di domenica in casa contro il Monterosi, la società ha lanciato un'iniziativa per avere più pubblico possibile sugli spalti nella cruciale partita da giocare e vincere nel prossimo fine settimana.



Biglietti a 5 euro per tutti; i ragazzi e ragazze sotto ai 18 anni entrano gratis. Non dovranno riacquistare il biglietto i possessori dell'abbonamento. Questo è ciò che ha deciso dalla società del presidente Riccardo Curci, che vuole bissare il successo avuto nella gara infrasettimanale prima di Pasqua contro il Lanusei: lo stesso presidente aveva espresso grande soddisfazione alla risposta della città per il numero di biglietti staccati. Un giovedì che assomigliava più a una domenica molto calorosa.



Stesso sostegno che cerca il Rieti in un momento della stagione decisivo per compiere il grande passo, la promozione in serie C: la festa potrebbe arrivare matematicamente in trasferta a Budoni o a Ostia, anche a seconda dei risultati della diretta concorrente Albalonga, impegnata rispettivamente nelle prossime due giornate in casa con la Lupa Roma e in trasferta a Fregene con l'Atletico.



Per l'iniziativa dei biglietti a prezzo ridotto, il Rieti ha attivato due prevendite: quella della segreteria dello stadio - attiva mattina e pomeriggio con la chiusura prevista alla pausa pranzo e nel tardo pomeriggio - e quella del Bar La Lira di piazza Cavour. Obiettivo del Football Club Rieti spalti pieni e festosi per sostenere il team di Carmine Parlato in una gara cruciale come quella contro il Monterosi desideroso di salvezza.

Martedì 10 Aprile 2018



