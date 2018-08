di Raffaele Passaro

RIETI - Dopo una stagione dai tratti altalenanti, il Ponzano Romano é pronto a ripartire. Come ci spiega il presidente della formazione romana, David Pinciaroli Ferinaldi, «ci serve un aiuto esterno. Nel nostro paese, pochissimi ragazzi sono disposti a giocare a calcio. Per questo motivo, ci assoceremo alla formazione del Gavignano Sabino, squadra del paese dove noi ci siamo allenati durante la scorsa stagione».



Per quanto riguarda il futuro, Pinciaroli Ferinaldi ha le idee chiare: «Giocheremo, anche il prossimo anno, nel campionato di Terza categoria di Rieti. A livello di innesti, abbiamo ampliato la rosa, unendo gli elementi delle due formazioni; nel parco dirigenziale, abbiamo operato un cambio generazionale, per poter provvedere a non far rimanere sempre nelle retrovie ed ai margini la nostra squadra. Per quanto riguarda il nuovo mister, si parla di Stefano Munzi. Al 90% sarà lui il nostro nuovo allenatore, ma ancora non c’è nulla di ufficiale».



Infine, il presidente della formazione romana, traccia gli obbiettivi della prossima stagione: «Stiamo tesserando nuovi e forti giocatori, in grado di farci fare il salto di qualità. Ovviamente una sola è la squadra che vincerà il torneo, ma noi siamo speranzosi di poter riuscire a posizionarci entro i primi cinque posti in classifica».

Marted├Č 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:37



