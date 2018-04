di Alessandra Lancia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - La «sveglia» delle 5.11 di ieri mattina - una scossa di magnitudo 4.6 con epicentro Muccia, nel Maceratese - e la sequenza che ne è seguita, con tre scosse di grado 3.5, non fa danni né in città né negli altri quattordici comuni del cratere, ma ricorda al Reatino la sua storia e la sua cronaca di provincia di terremoti, con i suoi tredici paesi in zona di massimo rischio (pari a 1), sette in zona di rischio 2A, 53 in zona 2B. Tanto temuto quanto rimosso, il terremoto è ancora quello di...