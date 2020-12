Rieti, boom di visitatori al Terminillo ma traffico e disagi per la neve

RIETI - Traffico, disagi, imbottigliamenti. Caos e circolazione in tilt sul monte Terminillo preso d'assalto in una tranquilla domenica di maltempo con risvolti insapettati. Tantissimi i turisti e i reatini che non hanno voluto mancare al primo appuntamento con la neve in alta quota con numerosissime auto che hanno raggiunto la montagna di Roma provocando inevitabilmente un maxi ingorgo che ha paralizzato la circolazione lungo la Terminillese e a Pian de Valli.

La neve sul manto stradale e la cautela nel procedere da parte degli automobilisti ha ulteriormente peggiorato un flusso veicolare già critico. Il maltempo di oggi ha richiesto in campo il massimo dispiegamento da parte di uomini e mezzi delle forze dell'ordine così, a dirigere una mole impressionante di traffico sul Terminillo, c'era praticamente un solo carabiniere. Non sono neanche mancanti momenti di tensione tra automobilisti a suggellare una domenica tutta da dimenticare.

