Tutto pronto al Terminillo per l’evento della Asl di Rieti “Montagna Sicura”

RIETI - Tutto pronto al Terminillo per “Montagna Sicura” l’evento organizzato dalla Asl di Rieti di promozione dell’educazione sanitaria, che si svolgerà domani, domenica 7 agosto a partire dalle ore 11:00 a Pian de’ Valli, in prossimità della chiesa di S. Francesco.

Una equipe di medici ed infermieri aziendali saranno a disposizione di tutti i cittadini per fornire raccomandazioni sui comportamenti corretti da tenere e le azioni da eseguire per la gestione immediata in situazioni di pericolo per la salute: in particolare, forniranno nozioni di primo soccorso con simulazioni su manichini in merito alle manovre di disostruzione delle vie aeree nelle diverse fasce di età, sulla gestione di traumi da cadute di ferite, prevenzione e gestione colpi di calore, educazione alla salute e alla sicurezza in montagna.

L’equipe di medici ed infermieri della Asl di Rieti, grazie ad un’unità sanitaria mobile provvista di un cardioline portatile, effettuerà, ove necessario, rilevazioni cardiache e pressorie, il monitoraggio della glicemia e piccole medicazioni.