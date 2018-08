di Christian Diociaiuti

RIETI - "Ufficiale. Rieti-Teramo a porte chiuse". Una breve nota sul sito del Rieti segnala il dietrofront sulle decisioni dei giorni scorsi di far giocare l'esordio stagionale del Rieti, la gara di Coppa contro gli abruzzesi, a porte aperte.



Ieri sera il Rieti aveva scritto: "La vendita dei biglietti della gara di Coppa Italia in programma domenica 19 agosto alle ore 17,30 è momentaneamente bloccata. Contrariamente a quanto stabilito martedì al termine della Commissione Provinciale di Vigilanza e Sicurezza, l'apertura o meno al pubblico dipenderà dal sopralluogo che la Questura di Rieti, insieme al Gos, ha in programma domani alle 9,30. Il Fc Rieti si scusa coi propri tifosi e quelli del Teramo per il disagio arrecato, nella speranza di poter ripristinare quanto prima la vendita dei biglietti, acquistabili anche on line sul sito www.etes.it".



La riunione c'è stata questa mattina ed ha avuto parere negativo. Da capire le motivazioni che hanno portato al macchina indietro, visto che non erano in vista nè l'arrivo di grandi quantita di tifosi ospiti, nè c'è una rivalità tra le tifoserie. Rimane, ovviamente, ancora ferma la questione lavori di adeguamento allo stadio: attesi per questa settimana, potrebbero però iniziare il 20 agosto.

