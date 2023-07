Poggio Mirteto, uomo ingerisce pesante dose di farmaci: trasportato in ospedale, ora è fuori pericolo

RIETI - Momenti di paura a Poggio Mirteto per un uomo che, dopo aver ingerito dei farmaci, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma. Nel pomeriggio di ieri l’uomo un 49enne avrebbe ingerito una pesante dose di farmaci probabilmente in un temporaneo momento di sconforto e fragilità. Fortunatamente è stato poi soccorso da un equipaggio del 118 ed ora è considerato fuori pericolo.