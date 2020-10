La Fns Cisl chiede tamponi ogni 15 giorni per personale vigili del fuoco e polizia penitenziaria

RIETI - Verifiche periodiche, ogni 15 giorni, per tutto i vigili del fuoco e la polizia penitenziaria della regione. E' questa la richiesta del sindacato Fns Cisl di Roma Capitale e Rieti al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e all'assessore regionale Alessio D'Amato. In particolar modo, il sindacato chiede di tracciare tutti gli operatori della sicurezza e del soccorso per controllare lo stato di salute del personale ed evitare la diffusione del contagio tra gli appartenenti ai Corpi di polizia penitenziaria e VVF della regione Lazio. A richiederlo ufficialmente il segretario generale Fns Cisl di Roma Capitale e Rieti, Riccardo Ciofi e il segretario generale aggiunto Luigi Alfieri.

«Questa seconda fase dell’emergenza Covid 19 che sta attraversando il nostro Paese - si legge nella missiva - vede maggiormente impegnati in prima linea oltre al personale sanitario, anche quello delle forze di sicurezza e i vigili del fuoco della regione Lazio. A tal riguardo, vorremmo sottoporre alla Sua attenzione la delicata condizione nella quale si trovano ad operare le donne e gli uomini in divisa della regione, impegnati costantemente nell’affrontare l’emergenza garantendo, ognuno con la propria peculiarità, il servizio di soccorso tecnico urgente alla cittadinanza e la sicurezza degli istituti penitenziari».

«E’ evidente sottolineare che questi operatori si trovano a contatto con un numero elevato di cittadini e con l'utenza carceraria - aggiunge il segretario generale - verso i quali devono, non solo dimostrare, ma anche apparire rispettosi della procedura disposta dalle Autorità sanitarie, dal Governo e dal Presidente della Regione. Di fatto, eseguono il tampone soltanto quando gli stessi manifestano evidenti sintomatologie o venga accertato il contatto stretto con eventuali soggetti contagiati».

«In virtù di queste esigenze - conclude Ciofi - Le chiediamo di considerare la necessità di ricorrere al tampone di verifica periodico, ogni 15 giorni, per tutti i vigili del fuoco e i poliziotti penitenziari della regione, in modo tale da tracciare tutto il personale e maggiormente per controllare lo stato di salute del personale ed evitare la diffusione del contagio tra gli appartenenti ai Corpi della regione Lazio. RingraziandoLa per la Sua attenzione, Le chiediamo di attivarsi con solerzia nel dare seguito alla richiesta che le sottoponiamo al fine di rispondere concretamente ai lavoratori che operano nel soccorso e nella sicurezza, servizi essenziali alla popolazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA