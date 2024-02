Sabato 24 Febbraio 2024, 00:10

RIETI - Era una delle richieste più sentite dall’area del cratere sismico reatino e adesso è diventato realtà per 15 Comuni della provincia. Solo nell’area dei Comuni colpiti dal terremoto del 2009 e, per il Reatino, del 2016, il superbonus ha avuto una proroga, di fatto, per ulteriori due anni, fino al 31 dicembre 2025.

I destinatari. Nel Reatino, sono 15 i Comuni interessati: Rieti, Amatrice, Accumoli, Cittareale, Posta, Borbona, Micigliano, Antrodoco, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Rivodutri, Cantalice, Poggio Bustone, Leonessa. Un’area che comprende 52mila residenti. La norma, in queste aree, consente ancora, senza modifiche o limiti, di cumulare il contributo per la ricostruzione e il superbonus per la riparazione dei danni causati dal terremoto, fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, resiste anche la possibilità di continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta.

Un appello che era arrivato dalla Cna reatina, diretta da Vincenza Bufacchi, e da altre associazioni territoriali, oltre che dai Comuni.

I dati. Sono 3.197, le domande di ricostruzione privata presentate nel cratere reatino, per danni gravi e danni lievi, allo scorso 31 gennaio. Tra queste, 1.865 sono state accolte, 637 respinte e 695 sono in lavorazione. Tutte le 1.865 domande presentate vedono, nel Reatino, i cantieri avviati, mentre 886 quelli conclusi. Il numero maggiore di domande viene, ovviamente, da Amatrice, con 1.210, mentre quelle da Accumoli sono 243.