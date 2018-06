di Samuele Annibaldi

RIETI - Come da cronoprogramma stabilito riapre al traffico veicolare la strada provinciale Finocchieto dopo i lavori di consolidamento al ponte lesionato al confine fra i Comuni di Poggio Catino e Roccantica. La strada era stata chiusa lo scorso fine marzo dopo che, nel mentre erano in esecuzione i lavori di riparazione del manto stradale lungo la strada, erano state notate delle lesioni che, da un successivo sopralluogo al di sotto del ponte, sono risultate essere riconducibili a delle fratture sulla struttura portante. Immediata la chiusura, i sopralluoghi tecnici ed infine progettazione, reperimento fondi da parte della Provincia e l’avvio delle opere di consolidamento. Sulla questione si è anche espresso il sindaco di Poggio Catino Roberto Sturba. “Ringrazio il Presidente della Provincia Giuseppe Rinaldi per la solerzia nel reperire i fondi necessari per l' intervento – ha detto Roberto Sturba- il tecnico Sandro Orlando per aver affidato con urgenza i lavori e il geometra Domenico Patacchiola per aver seguito quotidianamente e minuziosamente il cantiere”. Un sospiro di sollievo dunque per gli automobilisti che da due mesi e mezzo erano costretti a percorsi alternativi nonché per i mezzi pesanti, dai camion agli autobus di linea anch’essi deviati su altre strade fino a ieri.

13 Giugno 2018



