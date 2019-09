© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cadono piante sulla sede stradale a Casperia: strada bloccata e intervento di Protezione civile e vigili del fuoco. Nella serata di ieri, domenica 1 settembre, i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto e di Rieti, insieme ai volontari della Protezione civile di Casperia sono dovuti intervenire intorno le 20 nel comune di Casperia sulla Strada Provinciale 48Finocchieto a causa di alcune piante cadute sulla strada che avevano bloccato entrambe le corsie di marcia e impedendo così la circolazione.Il maltempo in questi giorni non ha dato tregua in bassa Sabina e così, una volta giunti sul posto, i pompieri sabini hanno dovuto richiedere anche l' ausilio dell' autoscala dal Comando provinciale per togliere alcuni rami pericolanti. Per gestire la viabilità sono intervenuti i Carabinieri di Poggio Mirteto. La strada è stata riaperta al traffico veicolare alle 22:30.