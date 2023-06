Rieti Sport Festival, mille emozioni anche nella terza giornata. Foto. Tutto pronto per il gran finale

RIETI - Il Rieti Spot Festival arriva alla terza giornata tra campionesse, vip e il Museo Maradona. Infatti a Rieti per la prima volta arriva il Museo itinerante di Maradona nella sala mostra del Comune di Rieti.

Un Museo realizzato dalla famiglia Vignati (governante di Maradona) in cui sono stati raccolti una serie di oggetti appartenuti al Pibe de Oro, che legano la famiglia Bignati al fuoriclasse argentino, dal valore affettivo inestimabile.

Un omaggio a Maradona che ha creato un ponte tra Rieti e l’Argentina con collegamenti oltreoceano con Javier Pederzoli, il Vice Presidente dell’Associazione Argentinos Juniors ( prima squadra dove ha giocato Maradona) che è stato felice di vedere le maglie dell’Argentinos arrivare fino la capoluogo sabino.

Emozione nell’agorà del Festival per il collegamento diretto da Villa Fiorito dove è nato Diego Armando Maradona grazie a Rafael Herrera Fondazione Sociale Solidarietà Maradoneana.



«Maradona continua ad ispirarci e guidarci perché nascono ovunque in tutto il mondo progetti legati all’uomo e al calciatore sul talento e la solidarietà» – ha dichiarato Cesar Normando Cruz, ex campione del mondo di palleggi, oggi responsabile del progetto Campania-Lazio “ Les Cebollitas 2014”, i cipollini come la squadra d Maradona a 8 anni.



Nel villaggio sportivo che si è aperto con gli straordinari musicisti della street band Fantomatik Orchestra, si sono susseguite diverse attività in contemporanea, mentre al Palacordoni si è svolto il Galà dei Giganti con i grandi campioni delle arti marziali promosso da Ju Jitsu Rieti Planet. Mentre il fiume Velino è stato animato dal torneo studentesco di rafting e prove di canoa e gommoni. Sul campo di basket della piazza principale si è chiuso il torneo Estathè 3x3 Italia Streetbasket Circuit con squadre provenienti da Napoli, Caserta, Todi, Spoleto, Terni: ha vinto una squadra reatina dopo intense ma corrette gare a girone unico.

Per lo spazio campioni dello sport, collegamento con la Val d’Aosta con la plurimedagliata Federica Brignone che oggi sa assaporare le vittorie ed ha una diversa consapevolezza che la rende serena e ancora piena di sogni. Altra campionessa in presenza direttamente dall’ultima vittoria mondiale, Elena Micheli che nello spazio Me Lo Racconti a cura di Stefano Meloccaro ha raccontato un po' la sua vita, la sua passione iniziata con uno sport, il nuoto poi dilagata nei 5 e non rinuncerebbe a nessuno dei 5, e ai giovani ha detto: «Non smettete di sognare, non fissatevi sulla perfezione ma rimanete sempre voi stessi».

Ha ricevuto il Premio Rsf da Attilio Zanetti Amministratore della Zanetti Formaggi, azienda sostenitrice dell’evento. Presente anche il Presidente della Federazione Nazionale di Pentathlon, Fabrizio Bittner che ha ricevuto la targa dall’assessore allo Sport del Comune di Rieti, Chiara Mestichelli. Ha partecipato anche Riccardo Lauretti premiato dalla Fondazione Varrone perché ha trasformato una passione in un lavoro, oggi è il tipster Nba n.1 in Italia.

Per lo spazio Vip, è salito sul palco del Festival, Edoardo Mecca noto per le 75 imitazioni in 6 minuti, ha fatto sorridere la piazza del Festival con tante imitazioni di allenatori tra cui Spalletti, Allegri e tanti altri.

«Sono a Rieti per la prima volta e vedere quanto sport c’è in giro e ritrovarmi nel collegamento con la casa di Maradona, è stato emozionante». Il talentuoso imitatore ha ricevuto il Premio Rsf dall’Assessore Regionale alla Ricostruzione, Manuela Rinaldi.

Il Festival prosegue fino a domenica 11 giugno con gli azzurri delle arti marziali, tante dimostrazioni sportive e dalle 19 con Giovanni Vernia che arriverà dalla sabina romana in bicicletta insieme a Meloccaro.