RIETI - Dopo le emozioni della giornata inaugurale oggi grande spettacolo al Rieti Sport Festival. È il giorno, infatti, di Maria Grazia Cucinotta e Tomas Slavik il fenomeno mondiale del fourcross. Non solo questo, anche se ovviamente sarà il clou, ma il villaggio del Rieti Sport Festival offre molto alto. La mattinata si è aperta con AVIS, per la sensibilizzazione riguardo il tema della donazione del sangue. Alle 16 invece, al Gudini, pomeriggio di calcio con le vecchie glorie di tutte le province laziali che si affronteranno in un torneo. Alle 17 torneo di calcio balilla, mentre alle 18 convegno "Sport e Alimentazione" nell'aula magna della Sabina Universitas a cura del Gruppo Cremonini.Sul palco del Rieti Sport Festival, alle 19, sarà il turno proprio di Tomas Slavik, avvistato già ieri in città. Il campionissimo di fourcross incontrerà Stefano Meloccaro, mentre dalle 20 finali del "Torneo dei Rioni" sia nel basket che nel futsal, ma anche esibizioni di Zumba. Alle 21 sarà il turno della madrina dell'evento, Maria Grazia Cucinotta, indubbiamente uno dei momenti più attesi. Anche l'attrice e modella sarà in compagnia di Meloccaro sul palco, a seguire, per chiudere la serata, spazio alla musica ed al divertimento con "Luca e Germano". Un sabato davvero tutto da vivere.