RIETI - Maria Grazia Cucinotta, madrina del Rieti Sport Festival.Sabato 8 giugno l'attrice siciliana arriverà allo Sport Village in piazza Vittorio Emanuele II.Weekend di apertura del Rieti Sport Festival con una madrina d'eccezione, Maria Grazia Cucinotta che arriverà a Rieti sabato 8 giugno dalle ore 19, in piazza Vittorio Emanuele nello Sport Village allestito per la prima volta nel centro storico di Rieti."L'attrice siciliana - ricorda una nota - molto amata dal pubblico, ha iniziato la sua carriera nel 1987 nello storico varietà di Renzo Arbore"Indietro tutta" che la fa apprezzare sia al grande pubblico che ai produttori.Verrà apprezzata a livello internazionale con il film di Massimo Troisi , "Il postino", nel ruolo di Beatrice, la fidanzata del portalettere Mario. Dopo il film che la consacra come attrice, appare in "Vacanze di Natale '90" diretto da Enrico Oldoini e poi in "Abbronzatissimi 2 - un anno dopo" di Bruno Gaburro.Ha partecipato alla diciannovesima avventura della serie di James Bond, "007 .Impegnata su diverse tematiche, lo scorso maggio è stata testimonial nella sede del Coni dell'importante Race of cure, la corsa delle donne in rosa, nata per raccogliere fondi contro il tumore femminile. Ricordiamo che nell'edizione 2019 saranno raccolti fondi per sostenere il Progetto Alessandra, un servizio gratuito di parrucche per le malate oncologiche di tutta Italia, nato all'interno dell'Associazione di volontariato Alcli Giorgio e Silvia.Reduce dal divertente MasterChef Celebrity con il giornalista Stefano Meloccaro, l'attrice e produttrice italiana terrà a battesimo la IV edizione del Rieti Sport Festival che si preannuncia ricca di eventi ed ospiti.Il Festival nato per potenziare la vocazione sportiva della città di Rieti, raccoglierà in un'unica grande manifestazione le numerose discipline sportive praticate sul territorio dal 7 al 16 giugno. Tra le istituzioni che hanno sostenuto il progetto evidenziamo la Regione Lazio, il Comune di Rieti, la Provincia di Rieti, la Fondazione Varrone, la Camera di Commercio, la Sabina Universitas e il Coni".