RIETI - L'ospite più atteso della serata del Rieti Sport Festival era indubbiamente Maria Grazia Cucinotta. Tanta gente in piazza per l'attrice simbolo della bellezza italiana nel mondo. Arrivata intorno alle 20, si è mostrata disponibile con tutti per selfie e autografi prima di salire sul palco in compagnia di Stefano Meloccaro.La Cucinotta si è raccontata, senza filtri, dagli inizi a Miss Italia, la prima volta quando aveva 16 anni: «Mio padre mi disse che ero troppo giovane e non mi lasció andare, poi ho riprovato quando avevo 18 anni».Lì inizia la sua carriera, lasciando la sua terra, la Sicilia, prima di trasferirsi a Milano. Nella lunga chiacchierata mostrati anche video dei suoi esordi cinematografici, con Massimo Troisi, ne "Il postino". Grandi applausi della platea, per un film che ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli italiani: «Vorrei che questo applauso per Massimo Troisi, devo tanto a lui. Quel film ha fatto conoscere l'Italia nel mondo, la gente voleva vedere i luoghi dove è stato girato».Oramai da 14 anni la Cucinotta vive e lavora stabilmente in Cina: «Hanno attori bravissimi e si mangia molto bene». Si entra in tema di cibo, della partecipazione a Masterchef proprio insieme a Meloccaro, tra aneddoti passioni: «Amo il cibo, amo cucinare, mi rilassa. Qui avete tanta natura, buon cibo. Il vero lusso nella vita è mangiare bene».Prima di ritirare il premio, però, ammette: «È vero, sono poco sportiva, ma amo molto camminare, anche per trenta chilometri».Alla fine, ovviamente, è presa d'assalto per foto e autografi.