Roma, con la polizia al parco della legalità: festa per quattromila studenti a Villa Pamphili

Festa della legalità per quattromila alunni delle scuole di Roma a Villa Pamphili in compagnia anche di Giuseppe Fiorello, Ricky Tognazzi, Maria Grazia Cucinotta e Ricky Memphis. In concomitanza con la chiusura dell’anno scolastico, infatti, la Questura di Roma ha organizzato nel parco un incontro con le scolaresche impegnate, nel corso dell’anno, nel progetto “Scuole sicure”, coordinato dal settembre 2012 tramite l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’obiettivo primario di “Scuole Sicure” è quello di sensibilizzare i giovani alla cultura della legalità, mettendo a disposizione delle istituzioni scolastiche le esperienze tecnico professionali degli operatori della Polizia di Stato con il fine di trasmettere, ai futuri cittadini, i concetti di legalità e di pacifica convivenza. Nell’ambito della manifestazione sono stati dedicati alcuni spazi espositivi al Camper Rosa della campagna “Questo non è amore”, ai medici della Questura di Roma, al truck “Una Vita da Social” della Polizia Postale, al Moving Lab e al Fullback della Polizia Scientifica, alla Polizia Stradale, ad alcune squadre del Reparto Mobile, alla Polizia Ferroviaria e ad una rappresentanza delle Fiamme Oro.Si sono esibite inoltre le Squadre Cinofile, gli Artificieri e la Fanfara a Cavallo che, al termine dell’evento ha eseguito i brani “Giocondità” e il “Canto degli Italiani”, intonati all’unisono da tutti i partecipanti alla manifestazione. Hanno partecipato all’iniziativa il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – Prefetto Franco Gabrielli, il Vice Capo Vicario della Pubblica Sicurezza Prefetto Antonio De Iesu, il Prefetto di Roma Gerarda Pantalone, il Questore di Roma - Direttore Generale di Pubblica Sicurezza - Carmine Esposito.