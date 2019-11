© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Martedì di coppa amaro per la Spes Poggio Fidoni che cade in casa nell’andata del secondo turno contro il Real Fabrica che s’impone con un netto 10-3. Di Chiavolini, Nitti e Paulucci le reti gialloverdi. I ragazzi di Fratoni hanno pagato un errato approccio alla gara senza riuscire a rimetterla nei giusti binari. Nel prossimo turno di campionato i reatini avranno l’occasione di riscattarsi in casa del Casal Torraccia.«Passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni - dice il tecnico Simone Fratoni - soprattutto dal punto di vista mentale. Per questo me ne prendo tutte le responsabilità per non essere stato in grado di stimolare la squadra e l’ambiente dopo la grande vittoria di sabato scorso che è stata molto dispendiosa dal punto di vista fisico e mentale. Adesso rimettiamoci a lavoro in vista della trasferta difficile contro il Casal Torraccia su un campo ostico».