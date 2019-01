© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E' arrivato ad Accumoli stamattina come previsto, il Sottosegretario alla Ricostruzione Vito Crimi.Prima il tavolo tecnico con il commissario Piero Farabollini, il sindaco di Accumoli Stefano Petrucci, il direttore della Protezione Civile Regionale Lazio Carmelo Tulumello, il deputato reatino del M5S Gabriele Lorenzoni e il direttore dell'Ufficio Ricostruzione Lazio Wanda D'Ercole.Dopo la visita ai cittadini delle SAE di Accumoli Centro e alla scuola del capoluogo prima di ripartire alla volta di Amatrice dove è previsto l'incontro sul PASS e poi nel pomeriggio quello con i sindaci di Amatrice, Accumoli e Cittareale."Il nostro obiettivo è ascoltare cittadini ed Istituzioni, comprenderne i disagi e le problematiche, ed accogliere dalle comunità colpite le istanze e le richieste per una piena e rapida ricostruzione -ha detto Crimi- in seguito al tavolo istituzionale nella sede provvisoria del Comune, ho voluto portare un saluto anche all'unità emergenziale dei Carabinieri che presidia il territorio in difesa dei cittadini. Anche loro lavorano in condizioni precarie, ma riescono a garantire un costante servizio di sicurezza e protezione alle persone in difficoltà".