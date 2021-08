Asl Rieti, erogazione dei sostegni ai cittadini affetti da patologie oncologiche e in lista per il trapianto

Giovedì 5 Agosto 2021, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 16:14

RIETI - La Regione Lazio ha istituito un Fondo per l'erogazione di un contributo economico, concesso tramite le Aziende Sanitarie Locali, a sostegno dei cittadini residenti nel Lazio, affetti da patologie oncologiche e in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo.

Possono presentare la domanda di contributo i cittadini residenti nella Regione Lazio - Provincia di Rieti, con indicatore Isee fino a 15 mila euro, direttamente o tramite coloro che abbiano con il destinatario del contributo rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado o di convivenza, che si trovino in una delle seguenti condizioni: pazienti affetti da patologie oncologiche che necessitano di trattamenti medici, clinici, di laboratorio, chirurgici e radioterapici presso strutture sanitarie regionali, le cui patologie sono certificate dai responsabili dei centri di riferimento oncologici o di strutture a valenza regionale o da altro dirigente sanitario da essi delegato. Pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che si sottopongono a tipizzazioni tissutali, a trapianti, a controlli periodici ed a interventi e ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze.

Le domande, dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30 settembre 2021. Le domande e la relativa documentazione possono essere consegnate direttamente o trasmesse via email presso il Punto Unico di Accesso (PUA) di riferimento nelle sedi distrettuali di Rieti, Antrodoco, S. Elpidio, Amatrice, Poggio Mirteto, Osteria Nuova, oppure inviate tramite raccomandata r/r al seguente indirizzo: PUA Distretto n.1 ASL Rieti via delle Ortensie n.28 – 02100 Rieti.

Un apposito Nucleo Valutativo, procederà all'istruttoria delle domande pervenute e alla relativa valutazione, sulla base delle indicazioni generali fornite dall’Atto. Il nucleo valutativo stabilirà, altresì, l'eventuale ulteriore documentazione che dovrà essere prodotta dai beneficiari per attestare una delle suindicate condizioni previste dal comma 49, dell'art. 4 della l.r. n. 13/2018.

Per l'anno 2021 l'importo del contributo erogabile per ciascun beneficiano verrà quantificato ripartendo in maniera proporzionale le risorse disponibili, tenendo conto del numero complessivo dei beneficiari ammessi al contributo. L'importo massimo del contributo da erogare a ciascun beneficiario non potrà superare l'importo annuale di € 2.000,00.