Corre anche sulle due ruote la solidarietà a Magliano Sabina. Foto

RIETI - Corre (anche) su due ruote, oggi, 19 marzo, la solidarietà a Magliano Sabina.

Alla sede dell'associazione nazionale vigili del fuoco in congedo, dove i volontari da giorni lavorano per la raccolta e lo stoccaggio di abbigliamento, generi alimentari, presidi medici e tutto quanto è stato utile per portare un aiuto alla popolazione ucraina colpita dalla guerra, sono arrivati anche i motociclisti del Cerberi bikers group. Un'intensa mattinata durante le quale il gruppo ha aiutato a stipare e inventariare il materiale che poi martedì partirà verso la sede di stoccaggio di Roma.

«Siamo stati molto felici di aver ricevuto il sostegno di questi amici - dice Andrea Del Vescovo, bikers e presidente del gruppo di volontari -. I Cerberi si sono dichiarati disponibili per altre iniziative nei prossimi mesi. Intanto proseguiamo con la raccolta e la consegna del materiale richiesto. Per ora le necessità riguardano principalmente presidi sanitari e prodotti per l'igiene personale di bambini e adulti; nella sede, tuttavia, abbiamo a disposizione una scorta di ogni tipo di materiale per far fronte a richieste dirette ed immediate».