Frasso Sabino, pista di elisoccorso utilizzabile anche nelle ore notturne / Il video

RIETI - Sono passati tre anni da quando mamma Francesca e papà Amilcare hanno iniziato la loro battaglia per riuscire a ottenere, nell’area di Osteria Nuova, la realizzazione di una pista di elisoccorso, utilizzabile nelle ore notturne. Dopo aver provato sulla loro pelle la paura di non arrivare in tempo per aiutare il figlio colto da malore in una notte, quando hanno raggiunto il lieto fine - con Mirko, allora 16enne, salvato da un improvviso arresto cardiaco - si sono mobilitati per fare in modo che nessuno potesse più correre quel rischio. Hanno avviato una lunga interlocuzione con le istituzioni del territorio, terminata, il 1° marzo, con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Comune di Frasso Sabino, Ares 118, servizio di elisoccorso della Regione Lazio, con il responsabile Giancarlo Mosiello e il coordinatore Maurizio Carbonetti, ed Elitaliana, per abilitare l’area retrostante il campo sportivo comunale “Valeri”, all’atterraggio notturno di elicotteri di primo soccorso.

L'iter. La pista sarà operativa al termine degli adempimenti burocratici, completati i quali ne verrà comunicata ufficialmente l’attivazione. Il Comune di Frasso, che ha raccolto l’appello dei genitori di Mirko, ha salutato la sigla del protocollo come un momento «importante per la salute e la sicurezza di quanti risiedono nelle vicinanze di Osteria Nuova che, in caso di emergenze notturne, potranno contare su un eliporto notturno oltre ai già presenti servizi di autoambulanza. L’area - spiegano dal Comune - è stata attrezzata con sei fari led ad accensione immediata, che non necessitano di preriscaldamento, ma sono immediatamente illuminanti, così i tempi di attesa saranno ridotti al minimo. Gli ultimi sopralluoghi degli ingegneri di Elitaliana hanno dato esito positivo e al termine del percorso di formazione specifica per i volontari che opereranno sul luogo, l’elipista notturna sarà operativa al 100%, offrendo a chi ne avrà bisogno quella chance in più che spesso fa la differenza». Felicissima la famiglia di Mirko. «Abbiamo fatto tutto questo - commenta commossa mamma Francesca - perché nessuno debba trovarsi mai nella condizione che abbiamo vissuto noi e tutti possano avere la possibilità di un soccorso efficiente e rapido anche di notte. Ringraziamo profondamente il sindaco di Frasso Sabino, Quirino Bonaventura, e tutte le persone che si sono spese per la causa in questi anni e hanno permesso il raggiungimento di un risultato che ci riempie il cuore di gioia. Ci auguriamo che iniziative come quella del Comune di Frasso vengano assunte anche dagli altri Comuni della provincia di Rieti dove, speriamo, possano sorgere altre piazzole di atterraggio notturno».