Frasso Sabino, tenta rapina a mano armata, poi scappa

RIETI - Tenta rapina all’ufficio postale di Frasso, ma scatta l’allarme e il malintenzionato, un uomo, probabilmente italiano e armato di pistola, scappa senza (almeno a quanto risulta finora) riuscire a portare via nulla. È accaduto poco prima delle ore 8 di oggi 13 gennaio nell’ufficio postale di via Mirtense dove sono in corso i rilievi dei carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto che stanno raccogliendo le informazioni di chi era presente. Al momento, come testimoniano alcuni utenti che dovevano sbrigare delle pratiche, l’ufficio postale è chiuso.