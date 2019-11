LA CRONACA

LA FORMAZIONE

RIETI – Il Frasso Sabino Rugby festeggia il ritorno al successo e la nascita di Raffaello, figlio del vice allenatore Giorgini. In una giornata piovosa i sabini si riscattano battendo il Rugby Bisonti Frosinone per 27-13.Il Frasso parte subito all'attacco e al 7' c/p per il Frasso. Frasso 3 - Bisonti 0I Bisonti reagiscono subito e all' 11' meta non trasformata. Frasso 3 - Bisonti 5Ancora i Bisotni in meta al 24' non trasformata. Frasso 3 - Bisonti 10Al 29' meta del Frasso con Statuti trasformata da Mazzoli. Frasso 10 - Bisonti 10Nel secondo tempo subito il Frasso e al 47' un c/p con Mazzoli oggi molto preciso nei calci. Frasso 13 - Bisonti 10Al 55' Il Frasso in meta con Marconi trasformata da Mazzoli. Frasso 20 - Bisonti 10Al 68' c/p dei Bisonti. Frasso 20 - Bisonti 13La mischia trascinata da un ottimo terza centro Petroselli (migliore in campo) che conclude la partita all' 80' con una bella meta di sfondamento trasformata da Mazzoli. Frasso 27 - Bisonti 13Giovannini, Andolina, Usai M., Herghilijiu, Antonini, Zuccari, Mazzoli, Petroselli, Di Maio, Simeoni, Robustelli, Di Giovanni, Statuti,Usai G., Marconi, Tancredi, Llactahuaman Tito, Celletti, Di Claudio, Vagni, Di Mei, Palmieri.