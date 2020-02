LA CRONACA

LA FORMAZIONE

RIETI - Ancora una sconfitta per il Frasso 23 a 7 contro il Tivoli leader del girone. Ottima prestazione di Petroselli, migliore in campo, che ha tentato di sfondare la forte difesa tiburtina.Al 6' subito all'attacco il Tivoli con un calcio piazzato. Frasso 0 Tivoli 3All'11' meta per il Tivoli non trasformata. Frasso 0 Tivoli 8Al 15' meta del Tivoli non trasformata. Frasso 0 Tivoli 13Al 22' meta del Tivoli trasformata. Frasso 0 Tivoli 20Al 40' meta del Frasso con Robustelli trasformata Mazzoli. Frasso 7 Tivoli 20Al 53' il Tivoli concludi una splendida partita con un calcio piazzato. Frasso 7 Tivoli 23Giovannini, Santoni, Usai M. , Zuccari, Antonini, Andolina, Mazzoli, Petroselli, Simeoni, Di Mario, Robustelli, di Giovanni, Santorio, Usai G., Tancredi, Marconi, Herghilijiu, Llactahuaman, Statuti, Ballone, Orrigo, Splendori