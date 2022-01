Rieti, tre escursionisti soccorsi e tratti in salvo nella notte

RIETI - Il personale del distaccamento territoriale dei vigili del fuoco di Posta, unitamente all'ausilio di una squadra partita dalla sede centrale di Rieti, è intervenuto questa notte sul monte Nuria nel territorio del Comune di Borgovelino per il soccorso e il recupero di tre giovani escursionisti romani che, dopo aver perso l'orientamento e con il sopraggiungere del buio, non sono più riusciti ad individuare il sentiero per fare ritorno anche a causa della spessa coltre di neve.

Una volta raggiunto il rifugio "Borgovelino" i soccorritori, avvalendosi di strumentazioni Gps, si sono incamminati nel bosco fino ad individuare la posizione esatta dei tre dispersi per poi intercettarli poco tempo dopo. I tre escursionisti, tutti in buone condizioni fisiche, sono stati poi condotti in un luogo sicuro e trasportati a bordo di un mezzo VF fino alla loro autovettura parcheggiata in prossimità del Rifugio. Presenti in posto anche i Carabinieri Forestali di Antrodoco ed il personale del Soccorso alpino.