Monte Corvo, due escursionisti di Pescara in difficoltà: salvati dai vigili del fuoco

Soccorsi in montagna due escursioni pescaresi in difficoltà. Questa sera i vigili del fuoco del Comando di Teramo hanno ricevuto una richiesta di soccorso da due 31enni provenienti dalla provincia di Pescara, impegnati in un'escursione tra Prato Selva e Monte Corvo, hanno perso l'orientamento e dopo aver camminato a lungo, preoccupati per l'arrivo del buio, hanno lanciato l'allarme, raccolto dalla centrale operativa 115 dei vigili del fuoco di Teramo. Sul posto è stato inviato l'elicottero "Drago 57" del Reparto Volo dei vigili del fuoco di Pescara. L'elicottero ha raggiunto il luogo delle ricerche poco dopo le 19 e, dopo una rapida perlustrazione della zona, gli escursionisti sono stati individuati vicino a Monte Corvo anche grazie alle coordinate geografiche che avevano fornito alla sala operativa. L'elicottero è riuscito ad atterrare in uno spiazzo in quota e i due escursionisti sono stati fatti salire a bordo. I due sono stati poi trasportati al piazzale di Prato Selva dove sono stati affidati ai carabinieri di Pietracamela che erano sul posto.