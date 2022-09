Coppa del mondo di skiroll, i verdetti del Terminillo. Foto. Soemskar e Korsaeth già con la Coppa di Cristallo

RIETI - Il Terminillo dà già i suoi verdetti. Sulla salita cara al grande ciclismo e alla Coppa Carotti di automobilismo, la Coppa del Mondo di Skiroll ha già due atleti con in mano la Coppa del Mondo, in virtù dei risultati maturati sinora.

Dopo la tappa di Amatrice, 51 atleti sulla starting line tra Lisciano e Pian De’ Rosce. Vittorie di giornata, tra i senior, alla svedese Soemskar e al norvegese Korsaeth: per loro è già Coppa di Cristallo, la gara sprint di domani, domenica, a Rieti, sarà una passerella. Tra gli junior successi per l’italiana Gismondi al femminile e Jutterdal al maschile. Ma qui è ancora tutto aperto. Tanti i podi azzurri, ed è festa dello sport e dello Skiroll al Terminillo.

Pietro De Godenz, presidente del Comitato Provinciale per la Promozione dello Sci in Val di Fiemme, consigliere provinciale della Provincia Autonoma di Trento e consigliere regionale, commenta: “Siamo davvero felici della collaborazione avviata con Rieti Sport Festival e con il Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo di Skiroll di Rieti – un giudizio sicuramente positivo per questo tipo di collaborazione. L’Appennino dimostra di poter proporre bellissimi percorsi e un’ottima accoglienza. Spero che queste zone possano diventare un riferimento per i raduni azzurri della specialità. Gli atleti, le nazionali in generale, sono entusiaste di questa Coppa del Mondo”.

La giornata di gare: un po’ di pioggia ha anticipato le partenze senza però costringere a rinvii, bagnando il lungo percorso (da affrontare in tecnica classica) e abbassando la temperatura, che a Terminillo si è aggirata sui 15°C. La Terminillese è rimasta chiusa nel pomeriggio per lo svolgimento delle gare; cerimonia di premiazione dei vincitori in centro a Rieti, in piazza Vittorio Emanuele II nel tardo pomeriggio, con le autorità, curiosi, appassionati, volontari e tutte le espressioni del comitato organizzatore. In tanti hanno seguito la gara sul ledwall installato a piazzale Pian De’ Valli, nei pressi dell’arrivo.

Quattro le partenze per la tappa terminillese: alle 15.30 il via della senior sui 14 km, dalla Colonna di Lisciano fino allo start di Pian De’ Valli. Stesso percorso per la senior donne (start alle 15.35) e la junior maschile (partenza alle 15.40). Sette i km di gara, invece, per la junior femminile, con partenza da Pian De’ Rosce a Pian De’ Valli. “Per la 14 km – spiega il dt azzurro, Michel Rainer - dislivello di 1.029 metri e pendenza media del 7,5%. Un percorso costruito per gli scalatori puri, amanti della tecnica classica o del passo alternato. Essendo una gara ‘mass start’ ovvero a partenza in linea, l'atleta che possiede un elevato consumo d'ossigeno, livello tecnico e tattica di gara si aggiudicherà questa tappa”.

Senior, al maschile Amund Korsaeth (pettorale 1) si rende imprendibile in questa Coppa del Mondo, quando manca ancora la gara di velocità, vincendo da dominatore anche la tappa di Terminillo: il norvegese copre i 14 km tra Lisciano e Pian De' Valli in 54:25.1. Secondo e terzo posto sono azzurri con Luca Curti (pettorale 11) in 54:29.9 e Micheal Galassi (pettorale 6). Il diretto inseguitore di Korsaeth, l'azzurro Matteo Matteo, è sesto in 58:23.2.

Anche al femminile, il capitolo Coppa di Cristallo è chiuso: la svedese Linn Soemskar (pettorale 51) in 1h:05:18.7 si impone con ampio margine sulla seconda, l'azzurra Elisa Sordello (pettorale 52) che fa la sua gara dei 14 km in 1h12:44.3 e l'ucraina, già a podio ad Amatrice, Viktoriia Olekh (pettorale 56, tempo 1h16:41.5). Anche per Soemskar la gara sprint di Rieti sarà una pura formalità.

Tra gli junior il discorso Coppa del Mondo è ancora aperto: sui 14 km per gli under 20 maschi si impone lo svedese Malte Jutterdal in 59:32.5 (pettorale 22); al secondo e terzo posto un duetto azzurro con Gabriele Rigaudo (pettorale 27) e Giovanni Lorenzetti (pettorale 28) rispettivamente al traguardo in 1h00:57.6 e 1h01:04.5.

Tra le junior donne è doppietta, dopo il successo a Configno, di Maria Gismondi (pettorale 67) che copre i 7 km tra Pian De' Rosce e Pian De' Valli in 31:47.2; seconda la compagna di nazionale Anna Maria Ghiddi (pettorale 61) in 33:02.0 e terza l'ucraina Anastasiia Ivanchenko (pettorale 71) in 33:12.3.

Domani, domenica 11 settembre, invece, conterà la velocità. A Rieti, sotto le mura, si corre la gara sprint (qui il video del percorso), l’ultima di tre intensi giorni di gare e lavoro: “Un percorso di 200 metri completamente piani – spiega Reiner - prima fase di qualifica, dove i 16 migliori atleti per categoria potranno accedere alle finali composte da 4 batterie. Atleta contro atleta, testa contro testa, per sfidarsi fino all'ultimo centesimo. Tecnica libera o di pattinaggio, che negli anni è stata modificata e adattata per il format di gara manifestandosi in delle sfaccettature tecniche che vanno oltre le leggi fisiche”. Qualificazioni e finali in zona stazione di Rieti, lungo viale Morroni-Canali; qualificazioni alle 10 e finali alle 11.30. Cerimonia finale di premiazione alle 15 in piazza Vittorio Emanuele II a Rieti.

Le strade chiuse per le gare

·Chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione in viale Canali dalle 7 alle 14 dell’11 settembre;

· Chiusura al traffico in viale Morroni, da via Angelo Maria Ricci fino a piazza Mazzini (compresa), dalle 7 alle 14 dell’11 settembre.

