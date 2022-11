Sindaco Rieti, la compagna Marta Ciferri: «Il post su Facebook? A tutti è capitato di discutere con il proprio uomo»

RIETI - Dopo il post di Marta Ciferri, avvocato, moglie del sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi e dopo la volontà, ieri, di non commentare da parte del sindaco, entrambi hanno voluto rispondere sempre su Facebook spiegando quanto accaduto.

Il post dello scandalo

Per chi non lo sapesse - e saranno davvero in pochi visto che la storia è diventata virale in poche ore - la compagna del sindaco domenica, alle 3 di notte, ha scritto al marito questo post su Facebook (poi rimosso): «Quando hai finito di fare serata magari se hai un attimo puoi provare a richiamarmi, considerando che sono da sola a casa con un bambino di un anno». Un messaggio social (errore o vendetta?) che è stato rimosso dopo 3 ore. Ma rimuovere il post non è servito. Il rimprovero via social al primo cittadino di Fratelli d'Italia, nel cuore della notte, è diventato infatti virale.

Il commento del sindaco

«Da qualche ora sembra che in molti siano interessati alla mia vita privata - osserva Sinibaldi. - In tutte le famiglie capitano purtroppo incomprensioni, certamente non volute, ma mai avrei pensato che qualcuno volesse trasformarle addirittura in un caso nazionale. Ora, però, per noi è fondamentale recuperare un pò di serenità in famiglia. Per questo, auspico che tutti, d'ora in poi, abbiano la sensibilità di rispettare la natura privata di questa vicenda, anche e soprattutto evitando di tirare in mezzo nostro figlio che, tanto per me quanto per Marta, ha la priorità su tutto il resto».

Il sindaco di Rieti e lo sfogo dopo il post della moglie su Facebook: «E' una vicenda che è andata ben oltre»

La replica social

E il commento in un post arriva anche dalla diretta interessata Marta Ciferri. «Sinceramente - scrive Ciferri in un post su Facebook - non avrei mai pensato che il mio post potesse determinare questa risonanza mediatica e attenzione della stampa. In ogni caso ringrazio coloro che hanno voluto mostrarmi vicinanza, perché non mi sono sentita giudicata ma compresa. A tutti è capitato di discutere con il proprio compagno ma, purtroppo, l'esposizione pubblica in questo non aiuta come l'inatteso clamore dimostra. Ad ogni modo, vorrei poter riportare le cose nella sfera familiare, anche per consentirci di affrontarle con maggiore serenità».