Festa dei Patrioti, Daniele Sinibaldi premiato da FdI per particolare dedizione alla causa comune

RIETI - Nel pomeriggio di giovedì 14 luglio, in occasione della Festa dei Patrioti di Palombara Sabina, alla presenza del Presidente Giorgia Meloni, Daniele Sinibaldi ha ricevuto il premio “Giovannino Battisti” per essersi distinto particolarmente nella militanza, nella dedizione alla causa comune e per il brillante risultato elettorale che lo ha portato a ricoprire la carica di Sindaco della città di Rieti.

«E' stato emozionante ricevere questo attestato di stima da parte del partito che intende sottolineare da un lato la lunga militanza e dall'altro il grande successo che abbiamo conseguito, insieme alla coalizione, nelle amministrative di Rieti. Devo dire che le emozioni di quelle settimane sono ancora particolarmente vive ma siamo ormai pienamente immersi nell'azione operativa e amministrativa per il futuro della Città di Rieti e di tutto il territorio che guarda al nostro Capoluogo come riferimento per i prossimi anni». Così ha commentato Sinibaldi al termine della premiazione.